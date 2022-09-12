Минобороны РФ показало уничтоженную технику ВСУ под Николаевом

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ показало кадры уничтоженной и захваченной техники ВСУ при отражении наступления на николаево-криворожском направлении.

На видео видны корпуса сгоревших машин. Внутри не разберешь ни кресла, ни органы управления, ни какие-либо другие детали. Заместитель командира десантно-штурмового полка Алексей рассказал, что основное усилие врага было сосредоточено на этом направлении, однако его остановили на рубеже.

"Десантники проявили мужество и героизм. Много случаев подвига. Ни один из военнослужащих ВДВ не оставил позиции, все продолжают выполнять боевые задачи. Враг не добился желаемого результата на этом направлении, потерял достаточно большое количество людских ресурсов, исчисляя сотнями, и много единиц боевой техники", – рассказал он.

Алексей подчеркнул, что украинским военным не удается постоянными обстрелами сломить боевой дух российских десантников или взять кого-либо из них в плен.

По данным Минобороны, с 6 по 10 сентября ВСУ потеряли на николаево-криворожском и харьковском направлениях более четырех тысяч человек убитыми и восьми тысяч ранеными.



Видео: Минобороны РФ

Ранее ВС РФ перебросили войска из Изюма и Балаклеи на донецкое направление. Переброска сил осуществлялась в течение трех дней. За это время было выполнено несколько отвлекающих и демонстрационных маневров. Параллельно по противнику наносились артиллерийские, ракетные и авиационные удары для недопущения потерь среди российских солдат.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

