Иммунолог рассказал, доберется ли "Цербер" до России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с Москвой 24 допустил появление подварианта "Омикрон"-штамма коронавируса "Цербер" в России.

Ранее заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что ни одного случая заражения этой мутацией на территории РФ обнаружено не было. При этом к настоящему моменту появление "Цербера" зафиксировали практически на всех континентах, добавил он.

По словам Жемчугова, "Цербер" может быть завезен в РФ из других стран. Эксперт напомнил, что предшественники этой мутации попадали в Россию именно таким образом.





Владислав Жемчугов врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Конечно, он сможет добраться до нас. Есть сообщение с другими странами, поэтому это неизбежно.

Когда именно "Цербер" появится в РФ, сказать пока сложно, продолжает эксперт.

"Сейчас авиасообщение есть, но все-таки оно ограниченно, и зима будет не очень способствовать распространению вируса, поэтому я думаю, что долго, длительный будет период", – отметил иммунолог.

Жемчугов добавил, что прошло еще слишком мало времени, чтобы судить об особенностях новой мутации. Чем она отличается от предыдущих вариантов, будет понятно примерно через три месяца, когда данных станет больше, прогнозирует врач.

Ранее россиянам напомнили о группах риска, для которых "Цербер" представляет опасность. Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что этот подвариант штамма "Омикрон", как и его предшественники, может оказаться тяжелым испытанием для пожилых и тех, кто страдает от хронических недугов.

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