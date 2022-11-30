Терапевт рассказала, какие заболевания часто развиваются после 60 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

У людей старше 60 лет возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и деменции. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам эксперта, из-за атеросклероза (хронического заболевания артерий) у людей старше 60 лет часто возникает гипертония и ишемическая болезнь сердца. Кроме того, если атеросклеротические изменения есть в сосудах мозга, то значительно повышается риск инсульта, подчеркнула Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Онкологические заболевания кишечника тоже начинают активизироваться в этом возрасте. Здесь очень многое зависит от состояния здоровья человека смолоду и от образа жизни. С возрастом могут накапливаться мутации, ослабляется иммунитет. Если организм вовремя не справляется с зачатком опухоли, она дальше становится недоступной для иммунной системы.

"Деменция и болезнь Альцгеймера также часто возникают в этом возрасте. Могут быть заболевания опорно-двигательного аппарата, в частности позвоночника и суставов из-за возрастных изменений", – отмечает эксперт.

Чтобы снизить риск развития вышеперечисленных заболеваний, терапевт советует не злоупотреблять алкоголем, не курить и чаще бывать на свежем воздухе.

"Это 150 минут физической активности в неделю и рациональное питание без слишком обработанной еды, всевозможных полуфабрикатов и простых сахаров. Нужно есть достаточно белка, должно быть меньше стресса и хороший сон. Что касается деменции, то здесь хорошей профилактикой считается средиземноморская диета и умственная нагрузка", – заключила специалист.

Ранее был назван напиток, который увеличивает риск деменции. Речь идет про сладкую газировку, поскольку в ней содержится большое количество сахара. Последний считается мощным разрушителем и способен повреждать сосуды. Они в результате употребления таких напитков сужаются, а также происходит формирование атеросклеротических бляшек. Из-за этого замедляется ток крови к мозгу, орган не получает полноценное питание.



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