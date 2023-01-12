Диетолог объяснил, почему надо постоянно следить за своим весом

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Регулярное взвешивание необходимо не только желающим привести фигуру в форму, но и всем тем, кто заботится о своем здоровье. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на главного внештатного диетолога Минздрава РФ, академика РАН Виктора Тутельяна.

Эксперт отметил, что важно постоянно следить за массой тела. По словам Тутельяна, это позволит вовремя отреагировать на рост веса и принять такие необходимые меры, как корректировка рациона питания и уменьшение его калорийности.

"Наш вес должен держаться в постоянных границах, которые определены и рекомендованы человеку в зависимости от его роста, возраста, сферы деятельности", – уточнил специалист.



Также диетолог посоветовал избегать постоянного и скрупулезного подсчета калорий. При этом он заявил, что человек должен уметь определять примерную калорийность блюд и сопоставлять ее со своими энерготратами.

"Например, одно пирожное – это около 300–400 килокалорий, чтобы "отработать" такую нагрузку, надо 2 часа интенсивно ходить или 1 час бегать трусцой", – добавил Тутельян.

Ранее диетолог, врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как сбросить лишние килограммы после праздников. По ее мнению, для этого необязательно ограничивать себя только употреблением в пищу овощей, так как такая диета подходит не всем.

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