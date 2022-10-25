Диетолог рассказала, как похудеть после 60 лет

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Физическая активность, полноценный сон и правильное питание помогут людям старше 60 лет сбросить лишние килограммы. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

С возрастом похудеть значительно сложнее, поскольку мышечная ткань начинает заменяться жировой, затормаживаются обменные процессы. Но избавиться от лишних килограммов можно, если соблюдать определенные рекомендации, отмечает эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Нужно пересмотреть свое питание, образ жизни, увеличить подвижность, сохранять мышечную массу, обязательно нужно высыпаться.

"Соматотропный гормон (гормон роста. – Прим. ред), который вырабатывается ночью, обеспечивает сохранение мышечной ткани. А мышечная ткань берет на себя огромное количество энергии и не дает человеку поправляться", – объясняет врач.

Из рациона следует убрать вредные продукты: жирное, жареное и сладкое. Еду лучше тушить, варить или готовить на пару. Кроме того, белый хлеб стоит заменить на цельнозерновой, рекомендует Соломатина. В день у пожилого человека может быть три полноценных приема пищи и два перекуса, уточнила она.

В рационе худеющего должен присутствовать полноценный белок, который быстро переваривается. Это может быть курица, индейка, рыба или белок яйца, перечисляет диетолог.

"Бобовые должны обязательно быть включены в рацион, вода в адекватном количестве", – указала эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Можно есть ягоды, фрукты в ограниченном количестве, некрахмалистые овощи, цельнозерновые крупы, нежирное мясо, кисломолочные продукты – обязательно. Нужно восстанавливать микрофлору кишечника. Потому что от микробиома зависит огромное количество процессов в нашем организме.

Ранее россиянам рассказали про идеальный индекс массы тела у пожилых людей. Для женщин в возрасте этот показатель находится в границах 20–25, для мужчин – 22–27, уточнил врач-диетолог Михаил Гинзбург. Соответствующие расчеты производятся при помощи специальной формулы, добавил он.



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