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Общество

Диетолог рассказала, как похудеть после 60 лет

Фото: depositphotos/Feverpitch

Физическая активность, полноценный сон и правильное питание помогут людям старше 60 лет сбросить лишние килограммы. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

С возрастом похудеть значительно сложнее, поскольку мышечная ткань начинает заменяться жировой, затормаживаются обменные процессы. Но избавиться от лишних килограммов можно, если соблюдать определенные рекомендации, отмечает эксперт.

Нужно пересмотреть свое питание, образ жизни, увеличить подвижность, сохранять мышечную массу, обязательно нужно высыпаться.
Елена Соломатина
врач-диетолог

"Соматотропный гормон (гормон роста. – Прим. ред), который вырабатывается ночью, обеспечивает сохранение мышечной ткани. А мышечная ткань берет на себя огромное количество энергии и не дает человеку поправляться", – объясняет врач.

Из рациона следует убрать вредные продукты: жирное, жареное и сладкое. Еду лучше тушить, варить или готовить на пару. Кроме того, белый хлеб стоит заменить на цельнозерновой, рекомендует Соломатина. В день у пожилого человека может быть три полноценных приема пищи и два перекуса, уточнила она.

В рационе худеющего должен присутствовать полноценный белок, который быстро переваривается. Это может быть курица, индейка, рыба или белок яйца, перечисляет диетолог.

"Бобовые должны обязательно быть включены в рацион, вода в адекватном количестве", – указала эксперт.

Можно есть ягоды, фрукты в ограниченном количестве, некрахмалистые овощи, цельнозерновые крупы, нежирное мясо, кисломолочные продукты – обязательно. Нужно восстанавливать микрофлору кишечника. Потому что от микробиома зависит огромное количество процессов в нашем организме.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Ранее россиянам рассказали про идеальный индекс массы тела у пожилых людей. Для женщин в возрасте этот показатель находится в границах 20–25, для мужчин – 22–27, уточнил врач-диетолог Михаил Гинзбург. Соответствующие расчеты производятся при помощи специальной формулы, добавил он.

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