Роспотребнадзор не зафиксировал случаи лихорадки Оропуш в РФ

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В России не выявлены случаи лихорадки Оропуш – вирусе, который передается через укусы мокрецов и комаров, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на площадке ВЭФ.

"Оропуш на территории РФ нет, но для путешественников риск заболевания есть. Поэтому я еще раз повторю то, что мы говорим всем, – будьте очень аккуратны, осторожны и бережно относитесь к своему здоровью при любых путешествиях", – приводит ТАСС ее слова.

Она также напомнила, что на портале ведомства есть раздел об эпидемиологической ситуации в разных странах. В каждой из них установлены свои правила и меры профилактики, которые необходимо соблюдать, чтобы не испортить свой отдых, резюмировала Попова.

В августе Роспотребнадзор разработал современные высокотехнологичные тесты-системы для своевременной диагностики лихорадки, которые были апробированы на Кубе в рамках российско-кубинского взаимодействия по борьбе с инфекциями. Заболевание наиболее распространено в тропических районах Центральной и Южной Америки.

Разработка позволяет быстро и точно выявлять возбудители этого заболевания методом ПЦР и своевременно принимать меры по обеспечению безопасности и здоровья населения, объяснили в ведомстве.

