Роспотребнадзор разработал и одобрил тест-системы для выявления лихорадки Оропуш

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Роспотребнадзор разработал современные высокотехнологичные тесты-системы для своевременной диагностики лихорадки Оропуш, которые были апробированы на Кубе в рамках российско-кубинского взаимодействия по борьбе с инфекциями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Лихорадка Оропуш – это инфекционное заболевание, передающееся комариными укусами. Она наиболее распространена в тропических районах Центральной и Южной Америки. В большинстве случаев болезнь проходит самостоятельно и без осложнений, но иногда может потребоваться госпитализация. На сегодняшний день вакцины от лихорадки не существует.

Так, разработка позволяет быстро и точно выявлять возбудители этого заболевания методом ПЦР и своевременно принимать меры по обеспечению безопасности и здоровья населения. Тесты были разработаны за несколько дней.

Для недопущения заражения извне специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через госграницу. Для этого ведомство использует автоматизированною информационную систему (АИС) "Периметр", которая анализирует эпидемические риски и выявляет граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

На данный момент распространения лихорадки Оропуш на территории России минимальны. Однако Роспотребнадзор призвал туристов, путешествующих в эндемичные страны, следовать профилактическим правилам.

Например, по возможности избегать мест скопления комаров, использовать репелленты и одежду, закрывающую открытые участки кожи, выбирать для проживания помещения с сетками на окнах и дверях либо с возможностью их закрытия.

Россиянам порекомендовали в случае возникновения таких симптомов, как высокая температура, жар, головная боль и мышечные боли, немедленно обращаться к врачу.

Ранее Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в аэропорту Внуково. Причиной для этого послужил рост уровня заболеваемости энтеровирусной инфекцией, который был зафиксирован в некоторых странах.

Ведомство приняло решение об усилении контроля на тех самолетах, которые прибывают на территорию России. При этом в зонах аэропорта было решено разместить санитарно-просветительские материалы, на которых изображена инфографика о профилактике энтеровирусной инфекции и острой кишечной инфекции (ОКИ).

