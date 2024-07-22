Роспотребнадзор исключил риск распространения вируса Чандипура в России

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Рисков распространения вируса Чандипура в России нет. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Ранее министр здравоохранения индийского штата Гуджарат Рашикеш Патель заявлял о 50 случаях заболевания. Не менее 16 человек скончались, случаи заражения пока зафиксированы только в Индии.

Комментируя ситуацию, в ведомстве отметили, что комары, которые являются переносчиками заболевания, не обитают в РФ. Более того, в пунктах пропуска через госграницу действует АИС "Периметр". С помощью этой системы анализируются эпидемические риски и выявляются люди с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, указали в Роспотребнадзоре.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что в этом году в РФ были зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Большинство из них оказались завозными. Ситуация находится на контроле ведомства. В случае возникновения симптомов недомогания граждан призвали как можно скорее обратиться за медицинской помощью.