Unilad: мужчина лишился трети легких из-за родниковой воды

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Нетуберкулезные микобактерии (НТМ) уничтожили около трети легких жителя Квинсленда на северо-востоке Австралии. Австралиец заразился тяжелой инфекцией от родниковой воды, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Unilad.

Как пишет издание, в июле 2021 года 33-летний кровельщик ездил к друзьям в Маунт-Эллиот в Новом Южном Уэльсе. После этого его здоровье ухудшалось, а за два года мужчина потерял треть легких. Врачи предположили, что он подхватил инфекцию, выпив нефильтрованную родниковую воду.

Каждый человек вдыхает НТМ в свои легкие в течение жизни, однако большинству эти организмы не вредят. Лишь у небольшого числа уязвимых людей НТМ проникают в легкие в виде инфекции, объяснила Американская ассоциация легких.

По информации журналистов, австралиец жаловался на хронический кашель, потерю веса, усталость, лихорадку, ночную потливость, абсцессы, язву желудка, поражение почек и костей. Он принимал по 16 таблеток ежедневно, но это не остановило заболевание.

Ранее в 16 странах обнаружили новую супербактерию клебсиеллу. Ее нашли в США, Китае, Японии, Индии, Иране, Канаде, Великобритании и других странах. По заявлениям врачей, инфекция способна вызвать пандемию. Главной особенностью возбудителя является устойчивость к большинству антибиотиков.