Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию о неизвестном заболевании в Индии

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Роспотребнадзор отслеживает информацию о неизвестной болезни, от которой в Индии скончались 15 человек. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

В учреждениях службы есть все необходимое для быстрого выявления рисков: лабораторная база, подготовленные специалисты и референс-центры ведущих научных организаций.

Также в пунктах пропуска через государственную границу работает АИС "Периметр". Она позволяет анализировать риски, связанные с распространением инфекционных заболеваний, и выявлять лиц с признаками таких заболеваний среди прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Болезнь зафиксировали в городе Лакхпат в округе Кач индийского штата Гуджарат. Причина смертей местных жителей пока не установлена. Вспышка болезни совпала с сильными дождями и наводнениями в регионе.