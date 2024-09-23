23 сентября, 12:16Общество
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию о неизвестном заболевании в Индии
Фото: 123RF/angellodeco
Роспотребнадзор отслеживает информацию о неизвестной болезни, от которой в Индии скончались 15 человек. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ведомства.
В учреждениях службы есть все необходимое для быстрого выявления рисков: лабораторная база, подготовленные специалисты и референс-центры ведущих научных организаций.
Также в пунктах пропуска через государственную границу работает АИС "Периметр". Она позволяет анализировать риски, связанные с распространением инфекционных заболеваний, и выявлять лиц с признаками таких заболеваний среди прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Болезнь зафиксировали в городе Лакхпат в округе Кач индийского штата Гуджарат. Причина смертей местных жителей пока не установлена. Вспышка болезни совпала с сильными дождями и наводнениями в регионе.
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