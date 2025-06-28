Уголовное дело возбуждено после крушения самолета Як-18Т в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Уголовное дело заведено по факту крушения легкомоторного самолета Як-18Т в Московской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Как уточняется, следователи установили в инциденте признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушения правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц").

По предварительным данным ведомства, крушение произошло днем 28 июня недалеко от деревни Паново. На борту самолета находились четыре человека, которые погибли. Следствие отметило, что вылет воздушного средства был произведен без согласования с аэродрома Северка. Предварительно, крушение случилось при выполнении пилотом фигуры "бочка" и столкновении с землей.

После произошедшего самолет загорелся. Огонь потушили на площади пять квадратных метров. К работам были привлечены 23 человека и 8 единиц техники.

Схожий инцидент немногим ранее случился и в Приморском крае. В районе аэродрома Новонежино Приморского края разбился легкомоторный самолет Злин-142.

Во время ЧП ба борту был только пилот 1969 года, который погиб. Согласно предварительным данным, собственник воздушного судна передал его погибшему для обучения навыкам пилотирования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

