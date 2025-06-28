ТАСС: отказ двигателя стал причиной крушения самолета в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Предварительной причиной крушения легкомоторного самолета Як-18Т в Подмосковье стал отказ двигателя, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

В настоящее время возгорание после ЧП ликвидировано, благодаря чему разрушений на месте происшествия нет, указывает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России. Огонь потушили на площади пять квадратных метров.

К работам были привлечены 23 человека и 8 единиц техники, уточнили в ведомстве, добавив, что лайнер вылетел с аэродрома Северка.

На месте ЧП также находятся следователи и криминалисты, уточнили в телеграм-канале Западного межрегионального управления на транспорте СК России. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства падения.

О падении самолета стало известно днем 28 июня. Инцидент произошел в деревне Паново городского округа Коломна. Воздушное судно упало и загорелось. В результате погибли как минимум четыре человека.