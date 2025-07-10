10 июля, 16:20Мэр Москвы
Собянин: третий БПЛА сбит на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили еще один дрон, который направлялся к Москве, в четверг, 10 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Чуть ранее был уничтожен первый БПЛА. Он также летел в сторону Москвы. На месте падения обломков этого дрона задействованы экстренные службы.
Спустя время Собянин заявил об устранении еще одного беспилотника на подлете к столице.