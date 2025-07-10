Собянин: третий БПЛА сбит на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили еще один дрон, который направлялся к Москве, в четверг, 10 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Чуть ранее был уничтожен первый БПЛА. Он также летел в сторону Москвы. На месте падения обломков этого дрона задействованы экстренные службы.

Спустя время Собянин заявил об устранении еще одного беспилотника на подлете к столице.

