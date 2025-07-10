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10 июля, 16:12

Мэр Москвы

Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали еще один БПЛА, который летел на Москву. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что на месте, куда упали фрагменты беспилотника, работают специалисты экстренных служб.

До этого БПЛА был уничтожен системами ПВО в четверг, 10 июля. Беспилотник также летел в сторону Москвы. На месте падения обломков этого дрона задействованы экстренные службы.

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