Собянин утвердил меры поддержки владельцев нестационарных торговых объектов

11:07
Фото: Агентство "Москва"
Сергей Собянин поручил реализовать меры поддержки владельцев нестационарных торговых объектов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Власти приняли решение снизить размеры обеспечительных платежей для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) с шести до одного ежемесячного платежа, сложившегося по результатам торгов, проведенных до 5 апреля.
Ранее внесенные предпринимателями средства зачтут в счет текущих платежей, что фактически освобождает их от платы в бюджет в течение пяти месяцев 2022 года. Отмечается, что поддержку получат владельцы 3,5 тысячи НТО, реализующих товары повседневного спроса, – мороженое, напитки, цветы, овощи-фрукты, хлебобулочные изделия и другое.
Решение о снижении обеспечительных платежей власти приняли по просьбам владельцев нестационарных торговых объектов. Это часть пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.
Ранее правительство Москвы приняло ряд решений о поддержке нестационарной торговли, включая продление договоров на осуществление торговой деятельности в НТО до 31 декабря 2023 года без проведения торгов, а также отмену в 2022 году индексации платежей на коэффициент-дефлятор.
На центральных улицах Москвы установят 16 передвижных тележек с мороженым по итогам электронных торгов. Заявки на участие в аукционе, который запланирован на 6 мая, будут приниматься до 29 апреля. С победителем торгов заключат пятилетний контракт. Договор предусматривает размещение тележек с навесами, оформленных в единой стилистике, в конкретных локациях: девять будут расположены в Тверском районе, три – на Арбате, по одной разместят в Мещанском, Пресненском, Басманном районах и в Замоскворечье.
14 объектов будут использоваться только с 1 мая по 1 октября для продажи мороженого. Еще два могут работать в течение всего года со сменой ассортимента по сезонам: летом – мороженое, зимой – горячие напитки и выпечка.
Собянин утвердил меры поддержки владельцев нестационарных торговых объектов
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