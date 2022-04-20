Собянин утвердил меры поддержки владельцев нестационарных торговых объектов

Фото: Агентство "Москва"

Сергей Собянин поручил реализовать меры поддержки владельцев нестационарных торговых объектов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Власти приняли решение снизить размеры обеспечительных платежей для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) с шести до одного ежемесячного платежа, сложившегося по результатам торгов, проведенных до 5 апреля.

Ранее внесенные предпринимателями средства зачтут в счет текущих платежей, что фактически освобождает их от платы в бюджет в течение пяти месяцев 2022 года. Отмечается, что поддержку получат владельцы 3,5 тысячи НТО, реализующих товары повседневного спроса, – мороженое, напитки, цветы, овощи-фрукты, хлебобулочные изделия и другое.

Решение о снижении обеспечительных платежей власти приняли по просьбам владельцев нестационарных торговых объектов. Это часть пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.

Ранее правительство Москвы приняло ряд решений о поддержке нестационарной торговли, включая продление договоров на осуществление торговой деятельности в НТО до 31 декабря 2023 года без проведения торгов, а также отмену в 2022 году индексации платежей на коэффициент-дефлятор.

На центральных улицах Москвы установят 16 передвижных тележек с мороженым по итогам электронных торгов. Заявки на участие в аукционе, который запланирован на 6 мая, будут приниматься до 29 апреля. С победителем торгов заключат пятилетний контракт. Договор предусматривает размещение тележек с навесами, оформленных в единой стилистике, в конкретных локациях: девять будут расположены в Тверском районе, три – на Арбате, по одной разместят в Мещанском, Пресненском, Басманном районах и в Замоскворечье.

14 объектов будут использоваться только с 1 мая по 1 октября для продажи мороженого. Еще два могут работать в течение всего года со сменой ассортимента по сезонам: летом – мороженое, зимой – горячие напитки и выпечка.

