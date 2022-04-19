В РПЦ прокомментировали появление куличей с буквой "Z"

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Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал появление в Курганской области пасхальных куличей с буквой "Z" в поддержку спецоперации на Украине.

"Традиционно пасхальные куличи не имеют никаких дополнительных символов. На мой взгляд, хлебобулочное изделие, которое имеет отличную от христианской символику, таковым пасхальным куличом считаться не может. Я думаю, что не предполагает освящение таких праздничных изделий", – рассказал Кипшидзе радиостанции "Говорит Москва".

Он подчеркнул, что хлебобулочные изделия с патриотической символикой должны быть вне церковного контекста.

Ранее Роспотребнадзор рассказал россиянам, как правильно выбрать кулич, яйца и творог в преддверии Пасхи. При покупке яиц в Роспотребнадзоре порекомендовали обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. Для окрашивания в ведомстве посоветовали использовать пищевые красители и луковую шелуху. Пасхальный кулич должен быть свежим, с сухой верхушкой. А хороший творог должен иметь белый цвет с кремовым оттенком и слегка кисловатый запах.