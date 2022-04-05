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Российские магазины сообщили о подорожании самоклеящейся ленты, которую используют для весовых товаров, в четыре раза. Об этом стало известно "Коммерсанту".

О повышении цен в том числе сообщила сеть магазинов "Азбука вкуса".

В России производством такой ленты занималась финская компания Raflatac, которая заявила о прекращении работы из-за ситуации на Украине. При этом шведская Fasson продолжает поставки продукции, однако ее мощностей не хватает для обеспечения спроса.

Партнер One Story Ольга Сумишевская уточнила, что одному магазину необходимо в месяц около двух тысяч упаковок ленты.

По словам директора сети "Вкустер" Сергея Плиса, чтобы решить проблему с дефицитом, можно перейти на российские аналоги или закупать ленту у Китая, однако и там есть логистические трудности.

Ранее стало известно, что крупнейший производитель упаковки Tetra Pak временно откажется от выпуска в России упаковок для вина и напитков объемом два литра.

В Минсельхозе, в свою очередь, сообщили, что вопрос обеспечения предприятий упаковочными материалами прорабатывается с заинтересованными ведомствами и отраслевым сообществом.

