Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Российские магазины сообщили о подорожании самоклеящейся ленты, которую используют для весовых товаров, в четыре раза. Об этом стало известно "Коммерсанту".
О повышении цен в том числе сообщила сеть магазинов "Азбука вкуса".
В России производством такой ленты занималась финская компания Raflatac, которая заявила о прекращении работы из-за ситуации на Украине. При этом шведская Fasson продолжает поставки продукции, однако ее мощностей не хватает для обеспечения спроса.
Партнер One Story Ольга Сумишевская уточнила, что одному магазину необходимо в месяц около двух тысяч упаковок ленты.
По словам директора сети "Вкустер" Сергея Плиса, чтобы решить проблему с дефицитом, можно перейти на российские аналоги или закупать ленту у Китая, однако и там есть логистические трудности.
Ранее стало известно, что крупнейший производитель упаковки Tetra Pak временно откажется от выпуска в России упаковок для вина и напитков объемом два литра.
В Минсельхозе, в свою очередь, сообщили, что вопрос обеспечения предприятий упаковочными материалами прорабатывается с заинтересованными ведомствами и отраслевым сообществом.
У производителей молочной продукции и соков возникли проблемы с упаковкой
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