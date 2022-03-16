Производители молочной продукции предупредили о возможных перебоях в поставках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Производители молочной продукции уведомили Минпромторг России о возможных перебоях в поставках из-за проблем с упаковкой. Об этом сообщает газета "Известия".
Упаковку для молочной продукции изготавливают иностранные компании Tetra Pak и Elopak. На прошлой неделе одна из компаний заявила о приостановке деятельности, из-за чего производители столкнулись с нехваткой тары.
Разрешить ситуацию сможет лишь альтернативный изготовитель асептической тары, позволяющей долго сохранять качества продукта. Минпромторг уже посоветовал использовать упаковку от Pure-Pak, но она не подходит из-за разницы в температурных режимах и размерах.
В связи с этим производители могут столкнуться с необходимостью сокращения объемов упаковки и ассортиментного ряда молочной продукции.
Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила об отсутствии предпосылок дефицита продуктов в условиях внешнего экономического давления. По ее словам, власти в ближайшее время наладят выгодную взаимную торговлю с дружественными странами.
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