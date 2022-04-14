В РФ выросли цены на полимерные и пластиковые изделия – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Цены на пластиковые изделия и полимерные стройматериалы в марте выросли на 10%, а в отдельных сегментах – вплоть до 50%, несмотря на заморозку стоимости базовых полимеров. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

По информации газеты, наибольший рост демонстрируется в категории полимерных труб, сложных строительных и теплоизоляционных материалов. На данную тенденцию влияют удорожание импортного оборудования и компонентов, рост банковских ставок и валютные колебания.

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов отметил, что в случае с упаковкой рост цен составил 15–20%, причем поставщики запрашивают валютную предоплату. В пересчете на евро некоторые виды гибкой упаковки выросли в цене на 42–45%.

Председатель совета директоров производителя БОПП-пленки "Вотерфолл" Константин Кузин отметил, что больший рост стоимости отмечается у небольших производителей из-за невозможности компенсировать рост затрат. На улучшение ситуации по рынку, считает эксперт, потребуется порядка полугода логистической и финансовой адаптации.

Гендиректор Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов, в свою очередь, добавил, что в России сохраняются одни из самых низких цен на сырье для пластиков, базовые полимеры. При этом мера по сдерживанию цен распространяется только на прямые контракты, в то время как спотовый рынок в данном сегменте вырос на 7–10% за месяц.

В феврале сообщалось, что в России могут запретить продавать крепкий алкоголь в пластиковой таре. Соответствующая норма предусматривалась как поправка в Кодекс об административных правонарушениях.

