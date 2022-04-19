Завод Tetra Pak отказался печатать упаковки для кефира и ряженки из России

Компания Tetra Pak выступает против кефира и ряженки из России. Компания запретила заводу печатать упаковку для молочных продуктов. Об этом рассказал один из крупных производителей.

Как он уточнил, из всего ассортимента в Tetra Pak разливали примерно половину.

Ранее Союз потребителей предложил вернуть в обращение бидоны и другую тару покупателей для отпуска молока. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.