Банковская система России крепко стоит на ногах – Набиуллина

Банковская система России крепко стоит на ногах и быстро реагирует на санкционные вызовы. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

ЦБ постепенно смягчает валютную политику. С понедельника россиянам разрешили покупать евро и доллары в банках. Где в Москве можно обменять рубли?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.