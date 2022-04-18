В банках РФ рассказали о спросе на выдачу наличной валюты

В первый день выдачи наличной валюты в России не наблюдалось ажиотажного спроса. В банках сообщили, что обслуживание клиентов проходит в штатном режиме.

При этом доллары и евро есть не во всех обменных пунктах, однако купить можно почти любую сумму. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

