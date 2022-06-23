Мирный план по Украине возможен после выполнения Киевом требований – Песков

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Мирный план по Украине возможен после выполнения Киевом требований Москвы. Такое мнение выразил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя опубликованный в The American Interest подобный возможный план урегулирования конфликта.

"Что касается мирного плана, да, он возможен – после того как Украина выполнит все требования российской стороны", – приводит его слова ТАСС.

Говоря о требованиях, Песков заявил, что украинская сторона сама все прекрасно знает.

При этом он отметил, что в настоящее время еще не имел возможности ознакомиться с самой публикацией.

Ранее сообщалось, что Китай поддерживает все усилия, способствующие политическому урегулированию ситуации на Украине. Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй подчеркнул, что Китай поставляет Украине гуманитарные грузы. США же, напротив, посылают на Украину вооружения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.