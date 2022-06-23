ФРГ и Франция решили держаться в стороне от украинского кризиса – СМИ

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Франция и Германия решили держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией. Такое мнение высказал в статье для журнала Spectator обозреватель Эндрю Теттенборн.

Согласно результатам исследования Европейского совета по международным отношениям, которые привел британский журналист, подавляющее большинство жителей этих стран выступает за скорейшее мирное урегулирование.

По словам автора материала, таких же взглядов придерживаются Италия и Швеция. В свою очередь, наиболее бескомпромиссную позицию занимают Литва и Польша, добавил обозреватель.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала вводить новые санкции против России до тех пор, пока Москва не выведет войска с Украины. В Палате общин британского парламента Трасс заявила, что Соединенное Королевство будет отказываться от импорта товаров из РФ, а также продолжит поставлять Киеву оружие и поддерживать попытки Украины "вытеснить Россию со своей территории".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

