Политолог прокомментировал новые санкции Великобритании против РФ

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Все действия британских властей направлены на то, чтобы нанести России максимальный ущерб, прокомментировал историк и политолог Владимир Шаповалов санкции против РФ, введенные Великобританией.

"Эта цель не скрывается. Для Великобритании Россия является врагом, она стремится ослабить Россию. Что касается указанных санкций, то они своих целей не достигнут так же, как и все предыдущие", – высказался эксперт в разговоре с RT.

Ранее стало известно, что Соединенное Королевство ввело новый санкционный пакет в отношении России, в него включили запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот Евросоюза.

Также Британия запретила поставку в Россию авиатоплива, товаров и технологий, связанных с морскими перевозками, нефтью и ее переработкой, с химическим и биологическим оружием, а также критических промышленных технологий.

До этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала вводить новые санкции против России до тех пор, пока Москва не выведет войска с Украины.

В Палате общин британского парламента Трасс заявила, что Соединенное Королевство будет отказываться от импорта товаров из РФ, а также продолжит поставлять Киеву оружие и поддерживать попытки Украины "вытеснить Россию со своей территории".

