Сейм Литвы законодательно ввел запрет на импорт газа из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Литовский парламент законодательно ввел запрет на импорт газа из России. Об этом сообщает портал "Делфи".

Согласно нововведениям, газотранспортная система государства и терминал сжиженного природного газа организации Klaipedos nafta будут доступны лишь для поставщиков из стран, не представляющих угрозы нацбезопасности.

При этом исключением считаются поставщики, перевозящие газ транзитом в Калининградскую область.

Отмечается, что за данное решение отдали голос 123 члена парламента, двое – воздержались.

Ранее Литва заявила, что будет первой страной в Европейском союзе, которая полностью откажется от российского газа.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции.

Новая схема заработала с 1 апреля. Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии и Польши.