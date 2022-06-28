Шольц потребовал от РФ "честного соглашения" с Украиной

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Введенные в отношении России санкции будут действовать до тех пор, пока Москва не заключит честное соглашение с Киевом, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает РИА Новости.

"Без честного соглашения с Украиной так же и санкции будут продолжать оставаться в силе", – сказал он на саммите G7, отвечая на вопрос о возможных условиях снятия антироссийских санкций, введенных вследствие специальной военной операции.

Шольц напомнил, что санкционные ограничения, которые были введены после включения Крыма в состав России, продолжают действовать и в настоящее время.

Ранее Шольц заявил, что вернуться к прежним отношениям с Россией стало невозможно с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, спецоперация повлекла глубокий разрыв в международных отношениях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

