Лидеры G7 заявят о предоставлении новой финансовой и военной помощи Украине – СМИ

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Лидеры стран G7 заявят о предоставлении новой финансовой, гуманитарной и военной помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на черновой вариант заявления стран.

Согласно документу, страны намерены оказывать поддержку стране столько, сколько потребуется.

По данным агентства, члены G7 обеспокоены затягиванием украинского кризиса. Вместе с тем некоторые страны, например, Германия и Франция, намекнули, что они могут быть более открыты для идеи о прекращении огня путем переговоров.

Bloomberg отметило, что лидеры G7 рассматривают возможность использования доходов от пошлин для поддержки Украины.

Ранее Bloomberg сообщило, что Россия находится в нескольких часах от дефолта. В ночь с 26 на 27 июня истекает период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям. По данным издания, это будет первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года. В то время пришедшие к власти большевики отказались выплачивать долги страны.

