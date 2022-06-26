Захарова заявила, что британцев готовят к ядерной войне с РФ

Фото: Москва 24/ Никита Симонов

Британский истеблишмент продолжает готовиться к ядерному апокалипсису, придумывая несуществующие заявления России. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

По ее мнению, эта тема призвана отвлечь внимание от краха британской монархии в свете заговоров, кризисов и коррупции.

"Кому-то может показаться, что все это – изобретение последнего времени, и вот только сейчас Лондон начал всех пугать российской угрозой. Но только тому, кто плохо знаком с историей вопроса", – отметила представитель МИД РФ.

Ранее Захарова заявила, что Россия никогда не прибегала к ядерному шантажу, придерживаясь политики сдерживания. Так она прокомментировала состоявшуюся конференцию государств – участников (КГУ) Договора о запрещении ядерного оружия. По ее словам, политика Москвы основана на логике сдерживания, которая является особенно актуальной в настоящих условиях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

