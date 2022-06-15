Рябков оценил возможность применения Западом ядерного оружия на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российская сторона надеется, что западным странам хватит ума, чтобы не доводить конфликт на Украине до ядерной войны, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Я надеюсь, что все-таки остатки здравого смысла позволят этим политикам, этим претендентам на роль всемирных дирижеров воздержаться от принятия такого рода решений, потому что обратного пути в случае применения ядерного оружия уже не будет", – приводит его слова РИА Новости.

Соединенные Штаты же, по словам Рябкова, продолжают играть с огнем в ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что на сегодняшний день важно воздерживаться от эскалации.

"Сейчас момент, когда нужно проявить максимальную осмотрительность с западной стороны, воздерживаться от эскалации, воздерживаться от накачки киевского режима вооружениями, а особенно дестабилизирующими, особенно теми ракетно-артиллерийскими системами HIMARS", – пояснил замминистра.

Ранее в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира заявили, что риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен холодной войны. По мнению экспертов, это связано с тем, что государства "ядерного клуба" увеличивают количество боеголовок и проводят модернизацию арсенала.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, отметил, что в ядерном конфликте никто не победит, а мир может просто исчезнуть. Сенатор уточнил, что, согласно ядерной доктрине, РФ имеет право атаковать, если Североатлантический альянс сделает попытку ядерной бомбардировки территории страны или Москва почувствует такую угрозу.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.