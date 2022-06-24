Россия никогда не прибегала к ядерному шантажу – Захарова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия никогда не прибегала к ядерному шантажу, придерживаясь политики сдерживания, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Так она прокомментировала состоявшуюся конференцию государств – участников (КГУ) Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

"Не могут не вызывать недоумения прозвучавшие накануне КГУ в контексте украинского конфликта заявления относительно "взаимных угроз применения ядерного оружия", а также отдельные высказывания с трибуны конференции о якобы предпринятом Россией "ядерном шантаже", – сказала Захарова.

По ее словам, политика Москвы основана на логике сдерживания, которая является особенно актуальной в настоящих условиях.

Ранее в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира заявили, что риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен холодной войны. По мнению экспертов, это связано с тем, что государства "ядерного клуба" увеличивают количество боеголовок и проводят модернизацию арсенала.