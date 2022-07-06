В МИД РФ призвали Запад прекратить запугивать мир несуществующей химической угрозой

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Москва призывает политические круги Запада прекратить запугивать мировую общественность несуществующей химической угрозой со стороны России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нельзя не видеть опасных последствий ситуации, когда киевскому режиму выдается, по сути, индульгенция на совершение любых, вплоть до самых гнусных, преступлений, будь то с химическим оружием или опасными химикатами, утечка которых может обернуться массовой гибелью людей и длительным заражением местности", – сказала Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД.

Она отметила, что сегодня возрастают риски тягчайших военных преступлений, вина за которые будет полностью лежать на тех, кто игнорирует Конвенцию о запрещении химического оружия и делает возможным развитие событий на Украине по худшему сценарию.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что представители американской администрации передергивают российские заявления по ядерной политике страны. По его словам, именно Россия в последние годы настойчиво предлагала США подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

