В МИД РФ призвали Запад прекратить запугивать мир несуществующей химической угрозой

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Москва призывает политические круги Запада прекратить запугивать мировую общественность несуществующей химической угрозой со стороны России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нельзя не видеть опасных последствий ситуации, когда киевскому режиму выдается, по сути, индульгенция на совершение любых, вплоть до самых гнусных, преступлений, будь то с химическим оружием или опасными химикатами, утечка которых может обернуться массовой гибелью людей и длительным заражением местности", – сказала Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД.
Она отметила, что сегодня возрастают риски тягчайших военных преступлений, вина за которые будет полностью лежать на тех, кто игнорирует Конвенцию о запрещении химического оружия и делает возможным развитие событий на Украине по худшему сценарию.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что представители американской администрации передергивают российские заявления по ядерной политике страны. По его словам, именно Россия в последние годы настойчиво предлагала США подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Белом доме согласились, что победителей в ядерной войне не будет
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: