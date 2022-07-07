В КНР заявили о риске ядерной войны в Европе из-за Украины

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Китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что ситуация на Украине может привести к ядерной войне в Европе. Об этом сообщает Global Times.

По его словам, европейские страны могут стать стороной конфликта против своей воли.

"Если конфликт затянется, это вызовет конфронтацию между Россией и НАТО. В таком случае это означало бы, что нельзя исключать ядерную войну в Европе", – рассказал Чжунпин.

Он подчеркнул, что попытки США доминировать в регионе вызывают все большее раздражение в Европе. При этом в ЕС понимают, что Вашингтон использует ситуацию на Украине для контроля над Европой и сдерживания Москвы, но сами не спешат оказывать значительную помощь Киеву, говорится в материале.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не прибегала к ядерному шантажу. По ее словам, политика Москвы основана на логике сдерживания, которая является особенно актуальной в настоящих условиях.

В Стокгольмском международном институте исследования проблем мира заявили, что риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен холодной войны. По мнению экспертов, это связано с тем, что государства "ядерного клуба" увеличивают количество боеголовок и проводят модернизацию арсенала.

