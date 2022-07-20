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Политика

12:19

В ядерной войне не может быть победителя – Лавров

политика

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская позиция заключается в том, что в ядерной войне не может быть победителя. Об этом сообщает RT.

"Мы были инициаторами не одного заявления – и российско-американского, и постоянных членов Совбеза ООН – о том, что в ядерной войне не может быть победителя и она никогда не может быть развязана", – сказал Лавров.

Он отметил, что это позиция Москвы, на которой она будет твердо стоять.

Лавров также напомнил о доктрине России, которая четко объясняет, в каком случае может быть применено ядерное оружие.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что представители американской администрации передергивают российские заявления по ядерной политике страны. По его словам, именно Россия в последние годы настойчиво предлагала США подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

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