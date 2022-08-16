В посольстве РФ предупредили о повышении ядерных рисков из-за действий США

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Действия Соединенных Штатов без оглядки на интересы других стран повышают ядерные риски, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав", – говорится в комментарии, опубликованном в телеграм-канале диппредствительства.

В посольстве подчеркнули, что Россия добросовестно выполняет взятые на себя в качестве ядерного государства обязательства и прилагает все усилия для снижения ядерных рисков. В дипведомстве отметили, что риторика американской администрации на этот счет является огульной.

Дипломаты также заявили, что странно слышать обвинения в безответственности в адрес Москвы от страны, которая в 1945 году подвергла бомбардировке мирное население Хиросимы и Нагасаки.

Ранее Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Президент РФ напомнил, что Россия полностью выполнила свои обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ его попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.