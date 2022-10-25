Минобороны показало кадры работы "Солнцепека" в ходе спецоперации

Видео: Минобороны РФ

Минобороны показало видео боевой работы расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВДВ по украинским позициям.

В ведомстве подчеркнули, что залп неуправляемыми 220-миллиметровыми снарядами гарантированно уничтожает живую силу, легкобронированную технику, огневые средства и пункты управления противника, таким образом создавая благоприятные условия для работы штурмовых групп.

Самоходная установка наносит удар, после чего быстро меняет позицию и перезаряжается от транспортно-заряжающей машины.

В конце сентября Минобороны РФ получило партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" от корпорации "Уралвагонзавод". Применение "Солнцепека" в рамках спецоперации пугает украинских военнослужащих. Эта огнеметная система имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Принцип действия следующий:

боеприпас выбрасывает в виде аэрозоля специальное горючее;

получившееся облако детонирует;

создается объемный взрыв с мощной ударной волной.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил , что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Тяжелые огнеметы ТОС "Солнцепек" уничтожили несколько укрепленных опорных пунктов ВСУ

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