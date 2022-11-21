11:51Политика
Минобороны РФ показало кадры работы РСЗО "Торнадо-С" в зоне СВО
На кадрах запечатлели выдвижение техники на места и дальнейшее нанесение ударов. Установки способны поразить склады с вооружением, боеприпасами, средства ПВО, а также другие объекты, расположенные в большой дальности, объяснили в ведомстве.
Точность удара РСЗО обеспечена системой ГЛОНАСС.
"Одна установка "Торнадо-С" может за один залп уничтожить несколько опорников ВСУ на переднем крае, транспортную развязку на второй линии обороны противника и склад боеприпасов в глубоком тылу", – сообщили в МО РФ.
До этого ведомство опубликовало кадры работы самолетов Су-35С ВКС России на Украине. В министерстве подчеркнули, что во время одного из вылетов удалось уничтожить самолет и радиолокационную станцию подсвета целей и наведения ракет ЗРК С-300 ВС Украины.
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