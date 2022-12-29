Посла Украины вызвали в МИД Белоруссии после инцидента с ракетой

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Посла Украины в Минске Игоря Кизима вызвали в МИД Белоруссии после инцидента с ракетой С-300. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря белорусского ведомства Анатолия Глаза.

"Белорусская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится. <...> В МИД Беларуси был вызван посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест", – сказал дипломат.

При этом Глаз не смог сказать, было ли случившееся намеренной провокацией. По его словам, точный информации об инциденте пока нет, поэтому следует дождаться результатов работы следственной группы.

Также Глаз отметил, что никакие меры, в том числе объявление персонами нон грата, в отношении украинских дипломатов в связи с запуском ракеты не обсуждались. Соответствующий вопрос он переадресовал Кизиму.

При этом представитель белорусского МИД добавил, что Минск потребовал от Киева провести тщательное расследование инцидента с целью дальнейшего недопущения аналогичных случаев. Подобные ситуации, уверен дипломат, способны привести к катастрофическим последствиям.

Ранее сообщалось, что на территории населенного пункта Иваново в Белоруссии упала украинская ракета C-300. Позже стало известно, что ее сбила в воздухе белорусская система ПВО, а обломки нашли в Брестской области.



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