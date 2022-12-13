Внезапная проверка боевой готовности стартовала в белорусской армии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Белоруссии стартовала внезапная проверка боевой готовности. Об этом информирует телеграм-канал Минобороны страны.

"По поручению президента Республики Беларусь – главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь под руководством государственного секретариата Совета безопасности начата внезапная проверка боевой готовности", – говорится в сообщении.

Мероприятия пройдут комплексно, белорусские солдаты и подразделения в сжатые сроки направятся в указанные области или районы. Там им будет выдано задание, например организовать охрану и оборону, навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

Жителей предупредили, что в рамках проверочных мероприятий на дорогах и территориях общественного пользования возможны передвижения военной техники и армии.

До этого подобная внезапная проверка проходила в Белоруссии в мае. Отмечалось, что она направлена на оценку готовности личного состава к реагированию на кризисные ситуации.

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