Командующий дальней авиацией ВКС РФ рассказал о задачах на 2023 год в ходе спецоперации

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ходе участия российской дальней авиации в спецоперации в текущем году будут решаться задачи по совершенствованию навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия. Об этом рассказал командующий дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш.

"В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланировано применение авиационных средств поражения. <...> Эти задачи в 2023 году будут решаться в ходе участия дальней авиации в специальной военной операции", – приводит слова генерал-лейтенанта ТАСС.

Кобылаш подчеркнул, что все поставленные задачи предполагают напряженную и кропотливую работу, они будут выполнены с высоким качеством, все цели будут достигнуты.

В министерстве обороны РФ рассказали, что основными задачами для дальней авиации на текущий год остаются поддержание высокого уровня боевой готовности, исправности авиатехники и вооружения, освоение новой и модернизированной боевой техники, а также формирование высокого уровня морально-политического и психологического состояния личного состава.

Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили в Запорожской области пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS-II производства Германии. Также были уничтожены две американские РСЗО HIMARS у села Ильичевка в Донецкой Народной Республике.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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