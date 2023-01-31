Белоруссия объявила о начале штабной тренировки объединенного командования РГВ

Фото: ТАСС/Федосенко Наталия

Белорусское министерство обороны сообщило о начале совместной тренировки региональной группировки войск РФ и Белоруссии. Об этом ведомство рассказало в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня в Вооруженных силах Республики Беларусь начинается совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки войск", – отмечается в публикации.

В ближайшие две недели военные Союзного государства будут отрабатывать совместное применение войск, опираясь на опыт, который был получен в рамках вооруженных конфликтов. В Минобороны подчеркнули, что данные мероприятия проводятся:

в интересах обеспечения военной безопасности;

для повышения совместимости органов военного управления двух стран;

в качестве очередного этапа подготовки к совместному оперативному учению "Щит Союза – 2023", которое запланировано в сентября текущего года в РФ.

Ранее артиллеристов региональной группировки войск РФ и Белоруссии начали приводить в готовность. Руководитель департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко отметил, что мероприятия не направлены против других государств.

В свою очередь, госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович подчеркнул, что белорусско-российская региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели. Он напомнил, что решение о развертывании региональной группировки войск было принято президентами России и Белоруссии в 2022 году.

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