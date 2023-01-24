Военные Белоруссии начали снимать технику с хранения в рамках слаживания РГВ

Фото: телеграм-канал ''Министерство обороны Республики Беларусь''

Белорусское министерство обороны сообщило о том, что военные Союзного государства начали снимать технику с хранения. Ведомство рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

"В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск Белоруссии и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения", – отмечается в сообщении.

Ранее артиллеристов региональной группировки войск РФ и Белоруссии начали приводить в готовность. Руководитель департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко отметил, что мероприятия не направлены против других государств.

В свою очередь, госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович подчеркнул, что белорусско-российская региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели. Он напомнил, что решение о развертывании региональной группировки войск было принято президентами России и Белоруссии в 2022 году.

Лавров заявил, что РФ и Белоруссия имеют общий взгляд на цели СВО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!