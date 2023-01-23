Кабмин поддержал проект создания центров подготовки военных России и Белоруссии

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Российское правительство поддержало и передало Владимиру Путину предложение о подписании с Белоруссией соглашения, согласно которому государства создадут совместные учебно-боевые центры подготовки военнослужащих. Документ опубликован на сайте кабмина.

В постановлении указано, что центры создадут в том числе для повышения уровня слаженности российских и белорусских военнослужащих. Обучающиеся будут проходить совместную подготовку, дежурить и выполнять разные задачи.

Также центры предполагают обмен опытом по работе с тем или иным оружием и техникой. Среди задач обозначена и унификация боевой подготовки вооруженных сил государств.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что артиллеристов региональной группировки войск РФ и Белоруссии начали приводить в готовность.

Руководитель департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко отметил, что мероприятия не направлены против других государств.

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