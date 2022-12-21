РФ и Белоруссия взяли за основу тактику США и НАТО в ядерном вопросе

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Россия и Белоруссия в ходе обсуждений решили перенять тактику Соединенных Штатов и союзных государств Североатлантического альянса в ядерном вопросе. Однако российские власти неоднократно выступали с критикой подобных практик, сообщает газета "Коммерсант".

Издание приводит в пример последние заявления президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств в ходе совместной пресс-конференции в Минске 19 декабря обсудили план сближения стран в военной области.

"Считаю возможным продолжить реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью", – сказал Путин.

Российский лидер после указал на то, что Штаты организовывают похожие мероприятия со своими союзными странами в рамках договора НАТО. В свою очередь, Лукашенко подчеркнул, что РФ и Белоруссия не сами придумали такой подход. Решение Минска и Москвы не является угрозой другим, объединение необходимо из-за неопределенности с военными силами на границах Союзного государства, заявил белорусский лидер.

Однако издание подчеркивает, что российская сторона в последние годы выступала с критикой США и НАТО, обвиняя их в пренебрежении Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Теперь же Москва переняла практику на союз с Белоруссией, заявили авторы материала.

Первые статьи ДНЯО подразумевают запрет на передачу ядерного оружия неядерным государствам, последние же обещают не принимать его. По мнению российской стороны, эти пункты соглашений Альянс регулярно игнорирует.

Издание получило комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая подчеркнула, что меры Путина и Лукашенко необходимы для мероприятий в рамках обеспечения безопасности. Она назвала это вынужденной реакцией "на целенаправленное развитие многолетней практики так называемых "совместных ядерных миссий" НАТО".

По словам Захаровой, соглашения между Москвой и Минском не предполагают оснащение белорусских систем ядерными боезарядами или их перемещение на территорию Белоруссии. Она заявила, что подготовка белорусских военных будет организована только в учебных центрах РФ.

Однако в будущем решения будут приниматься именно на фоне действий государств НАТО, заключила представитель МИД.

В начале ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что число группировок Альянса в Восточной и Центральной Европе увеличилось в 2,5 раза с февраля и теперь составляет 30 тысяч человек. Он подчеркнул, что новые батальоны создаются в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Министр отметил, что количество подобных группировок может продолжать увеличиваться, чтобы создать систему коллективной обороны на восточном фланге рядом с границами России.

Его слова подтвердил глава "Бюро военно-политического анализа" Александр Михайлов, указав, что НАТО выстраивает ось вдоль западных границ России – в Прибалтике, Польше, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии и черноморском пространстве.

На тот момент аналитик указал на опасность, что Запад может нанести как открытый, так и закрытый удар по Белоруссии. При этом атаковать они могут с территории Польши или Украины.



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