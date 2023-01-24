Политолог назвал пакт Белоруссии и Украины о ненападении пропагандой Запада

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Пакт о ненападении между Минском и Киевом можно рассматривать как пропагандистский маневр, поскольку контроль за течением украинского конфликта давно осуществляет Запад. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на заместителя директора Института истории и политики МПГУ, члена правления Российской ассоциации политической науки Владимира Шаповалова.

"Их можно рассматривать исключительно как некий пропагандистский маневр Запада", – сообщил он, подчеркнув отсутствие доверия к подобным инициативам.

Помимо этого, уточнил Шаповалов, нет никаких гарантий, что Украина не нарушит соглашение, поскольку киевские власти проявляют себя недоговороспособными.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что правительство Украины предложило ему заключить пакт о ненападении. Белорусский лидер заявил, что не располагает информацией об истинных мотивах Киева в данном предложении.



Лукашенко сообщил, что Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении

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