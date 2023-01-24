Кремль не располагает сведениями о том, что Киев предложил Минску пакт о ненападении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кремль не располагает информацией о том, что украинские власти предложили Минску заключить пакт о ненападении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, я не могу пока это прокомментировать, не располагаю информацией", – отметил он.

24 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинское правительство предложило ему заключить пакт о ненападении. При этом, по его словам, Киев продолжает параллельно готовить боевиков, в связи с чем в действиях Киева наблюдаются некоторые противоречия.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Лукашенко сообщил, что Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении

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