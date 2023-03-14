В Минске заявили, что наемников могут привлечь к дестабилизации обстановки в Белоруссии

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Участники вооруженных формирований, базирующиеся за рубежом, могут быть привлечены к работе по дестабилизации обстановки в Белоруссии. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД республики.

"Сотрудникам ГУБОПиК (Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. – Прим. ред.) МВД известно, что находящиеся за рубежом участники экстремистских и террористических организаций, таких как "Полк Калиновского" и прочих вооруженных формирований, вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Беларуси", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что участие в подобных процессах могут принимать и лица, которые прошли обучение в спецлагерях на Западе.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании в стране агента спецслужб Украины и его сообщников, причастных к попытке атаки на самолет ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Он уверен, что к попытке диверсии причастны Служба безопасности Украины и Центральное разведывательное управление США.

Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что российский самолет атаковали местные партизаны.

По факту произошедшего в Белоруссии возбудили уголовное дело. Оно расследуется по статье "Акт терроризма". КГБ установил прямую причастность к организации теракта оперативного состава и руководства СБУ.

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