Лукашенко подписал указ о призыве 250 офицеров запаса на военную службу

Фото: kremlin.ru

Глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "О призыве офицеров запаса на военную службу". Об этом заявила пресс-служба президента страны.

Согласно документу, в 2023 году планируется призвать в армию до 230 мужчин в возрасте до 27 лет, а также в органы пограничной службы – до 20 человек, которые закончили обучение по подготовке офицеров запаса. Также они должны иметь воинское звание и быть зачислены в запас.

Кроме того, Совету министров Белоруссии поручается предоставить Лукашенко информацию о результатах призыва до 31 января 2024 года.

До этого Александр Лукашенко заявил о готовности воевать вместе с Россией в случае агрессии против Белоруссии. Он добавил, что при агрессии в сторону Белоруссии будет жесткий ответ. Однако глава государства подчеркнул, что белорусы – мирные люди и не хотят войны.

По словам Лукашенко, его страна является союзником России. Однако при наличии совместной военной группировки Россия не просила Белоруссию выступить против Украины.

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил о плановом развертывании группировки в стране. Он отметил, что все зависит от динамики ситуации. Согласно ей и будут приниматься соответствующие решения.

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