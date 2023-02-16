Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности воевать вместе с Россией в случае агрессии против Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Белоруссии лишь только в одном пока случае: если оттуда (с Украины. – Прим. ред.) хоть один солдат придет на территорию Белоруссии убивать моих людей", – сказал лидер страны.

Лукашенко добавил, что при агрессии в сторону Белоруссии будет жесткий ответ. Однако глава государства подчеркнул, что белорусы – мирные люди и не хотят войны.

Президент заявил, что его страна является союзником России. Однако при наличии совместной военной группировки Россия не просила Белоруссию выступить против Украины. Лукашенко отметил, что государство обеспечивает наличие безопасности на западном направлении.

Также Лукашеко рассказал о данных разведки, согласно которым Запад хочет задействовать Белоруссию в военном конфликте и увеличить линию соприкосновения на 2,5 тысячи километров. Президент оценил желание Запада как правильный, но бестолковый расчет. Он добавил, что не даст Западу использовать этот шанс.

Лукашенко сказал, что в мирное время в армии Белоруссии насчитывается порядка 75 тысяч человек, однако в случае необходимости страна может увеличить это число до полумиллиона.

"Война никому не нужна. Пока сегодня нет расширения этой агрессии, давайте договариваться о мире", – предложил Лукашенко.

Глава государства отметил, что Западу и Украине сейчас нужна война, а не мирные переговоры. Он добавил, что Запад отправил на вооруженный конфликт более 20 тысяч наемников, в то время как Лукашенко ни одного человека туда не отправлял.

Ранее сообщалось, что белорусские пограничники перехватили украинский разведывательный дрон вблизи госграницы в Брестской области.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат был оборудован видеокамерой. Полученные с нее записи подтвердили запуск дрона с территории Украины, а также стали свидетельством того, что беспилотник применялся для съемки средств охраны белорусской границы.



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