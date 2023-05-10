Следы заказчика терактов на 9 Мая в Белоруссии ведут на Украину – СМИ

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Следы заказчика терактов в Белоруссии в преддверии Дня Победы и в день его празднования ведут на Украину. Об этом сообщает белорусский телеканал ОНТ со ссылкой на данные Комитета государственной безопасности (КГБ) страны.

"Известно, что взрывные устройства были замаскированы под бытовые приборы, которые прибыли в страну из-за рубежа", – сообщили в эфире.

СМИ, ссылаясь на данные КГБ, уточняет, что посылки с взрывными устройствами получили разные люди, главным заданием для которых было забрать и не задавать лишних вопросов. В установленное время они должны были активировать взрывчатые устройства, чтобы спровоцировать жертвы и дестабилизировать ситуацию в стране.

О том, что в Белоруссии в преддверии 9 Мая планировались теракты, накануне сообщил глава КГБ страны Иван Тертель. По его словам, сотрудники белорусских спецслужб успешно пресекли действия причастных. О произошедшем в известность поставили президента Белоруссии Александра Лукашенко.

